Де Дзерби: Очень недоволен тем, как сыграли в этой Лиге чемпионов

Итальянский специалист прокомментировал выступления "горняков".

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби поделился своим мнением о выступлении команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Горняки" финишировали на последнем месте в группе и завершили еврокубковые выступления в этом сезоне.

"У каждой команды есть своя история. В этом сезоне Лига чемпионов для Шахтера, для меня – открытая история. Меня совсем не обрадовало то, как закончился матч против Шерифа.

Я человек очень упорный. Если я что-то решил, то иду к своей цели как танк. Я очень недоволен тем, как мы сыграли в этой Лиге чемпионов. Мы забили всего 2 гола в 6 матчах, не выиграли ни одной игры. Но это дает мне толчок, силу на то, чтобы в следующем году мы сыграли совсем иначе, – рассказал Де Дзерби в интервью программе Великий Футбол.

Ранее Де Дзерби рассказал о том, чего хочет добиться во главе Шахтера.