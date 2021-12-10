Мбаппе — лучший игрок шестого тура Лиги чемпионов

Французский форвард выдал сильный матч против Брюгге.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим игроком шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Форвард сумел провести отличный матч против Брюгге (4:1). Он забил два мяча и отметился результативным пасом.

В групповом этапе Лиги чемпионом Мбаппе сумел забить четыре гола и отдать четыре ассиста в шести играх.

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