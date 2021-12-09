В копилку "достойных поражений, за которые не стыдно": послевкусие от игры Бенфика — Динамо

Football.ua вспоминает путь "бело-синих" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Киевское Динамо не сумело разжиться очками в выездном матче против Бенфики и с одним очком абсолютно заслуженно занимает последнее место в группе.

Только в первом туре динамовцам удалось заработать очки. Ничейный результат в киевском матче против Бенфики вселял веру в возможный дальнейший успех команды Мирчи Луческу. Но дальше были сплошные поражения. Очень разочаровывающая картина для столичных болельщиков.

Мы же решил вспомнить все поражения киевского Динамо, ведь поражение поражению рознь. Есть матчи, от которых хочется плеваться и забыть их поскорее, а бывают проигранные поединки, которые вселяют веру в светлое будущее.

2-й тур

Бавария – Динамо 5:0

Голы: Левандовски 12, 27, Гнабри 68, Сане 74, Чупо-Мотинг 87.

Бавария просто переехала своего оппонента и была сильнее Динамо на каждом участке футбольного поля. Мюнхенский коллектив был сильнее как в командном плане, так и в индивидуальном.

3-й тур

Барселона – Динамо 1:0

Гол: Пике 36

Казалось бы, всего лишь минимальное поражение от Барселоны на выезде – не такой плохой результат, но тот, кто видел этот матч, скорее всего, пожелал бы его забыть. Игра без намека попытаться как-то зацепиться за очки. 3 удара по воротам из них 0 в створ ворот, xG – 0,11. В той игре даже невозможно вспомнить опасные моменты в исполнении киевлян, а только перспективные подходы к штрафной оппонента. О чем думало Динамо в том матче и как собиралось зарабатывать очки останется загадкой.

4-й тур

Динамо – Барселона 0:1

Гол: Фати 70

Опять минимальное поражение в игре против Барселоны теперь уже на НСК Олимпийском. Но если мы вспомним тот матч, то тут динамовцы выглядели куда лучше. Они имели в своем распоряжении моменты не хуже, чем у Барсы, но забить так и не сумели. Это поражение стало первым, за которое было обидно и "не стыдно".

5-й тур

Динамо – Бавария 1:2

Голы: Гармаш 70 – Левандовски 14, Коман 42

От игр против Баварии никто ничего хорошего в этой Лиге чемпионов не ждал. Но в аккурат к матчу против Динамо мюнхенцы имели большие кадровые проблемы и решили свои вопросы по выходу из группы. В первом тайме команда Нагельсмана превосходила своего оппонента и забила два безответных гола. Вторая 45-минутка уже была за Динамо. Хозяева создали немало опасных моментов у ворот Нойера, но забили лишь раз. Этот гол Гармаша не помог Динамо зацепиться за очки, но помог добавить "достойное" поражение в "актив".

6-й тур

Бенфика – Динамо 2:0

Голы: Яремчук 16, Жилберто 22

И вот в последнем матче, где у киевлян уже не было никаких турнирных задач, предстояло сразиться со сверх мотивированной Бенфикой. Динамо начало очень здорово и промах Виктора Цыганкова по пустым воротам до сих пор стоит перед глазами.

Яремчук, в свою очередь, из более сложного положения мяч в сетку ворот отправил и забил первый гол. Довольно быстро Бенфика забила еще и с комфортными 2:0 отошла на свою половину поля. Киевляне имели много неплохих возможностей забить гол, на этого так и не произошло. Команда Луческу билась до конца и в целом выглядела неплохо. Только необходимо понимать, что Бенфика уже играла, отталкиваясь от 2:0, и по большому счету мы так и не увидели максимальные скорости в ее исполнение, ведь сама игра того не требовала.

По итогу имеем: 1 ничья, 3 "достойных" поражения и 2 поражения "по делу". Конечно, это все написанное выше сейчас выглядит максимально смешно, но так и планировалось.

Ведь все эти разговоры про "поражения, за которые не стыдно" порядком утомили за последние два года. К сожалению, больше обсуждать нечего.

Сергей Горбаченко, Football.ua