Барселона впервые в истории сыграет в Лиге Европы

До этого команда выступала в Кубке УЕФА.

Каталонская Барселона в гостевом матче разгромно уступила мюнхенской Баварии со счетом 3:0.

В параллельной игре португальская Бенфика обыграла киевское Динамо и заняла второе место в группе Е Лиги чемпионов.

Это означает, что Барселона отправилась в Лигу Европы с третьей строчки. Для "сине-гранатовых" подобное происходит впервые в истории.

Ранее каталонский клуб имел опыт выступлений в Лиге УЕФА. Это было 25 лет назад — в 1996-м. Тогда они дошли до полуфинала и проиграли Баварии.

К слову, в Ла Лиге у Барселоны также дела идут не лучшим образом. Команда Хави расположилась на седьмой строчке.