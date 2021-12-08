Мюллер — первый немецкий футболист в истории, забивший 50 голов в Лиге чемпионов

Восемь из этих мячей атакующий полузащитник Баварии забил в ворота Барселоны.

В рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская Бавария принимает на своем поле каталонскую Барселону.

Подопечные Юлиана Нагельсманна повели в счете уже на 34-й минуте встречи, а автором гола стал Томас Мюллер.

Благодаря этому забитому мячу 32-летний полузащитник стал первым немецким футболистом в истории, которому удалось забить 50 голов в рамках Лиги чемпионов.

Интересно также то, что восемь из этих 50 мячей пришлись на поединки против Барселоны.

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