Жилстрой-1 разгромно уступил ПСЖ

Завершился матч женской Лиги чемпионов.

В рамках пятого тура группового этапа женской Лиги чемпионов харьковский Жилстрой-1 уступил ПСЖ с разгромным счетом 0:6.

Парижский клуб пять голов оформил еще в первом тайме. Дубль на свой счет записала Бахманн. По голу забили Хайтема, Балтимор и Фазер. Во втором тайме харьковчанки создали много опасных моментов, но забили гости. Гол на счету Илестедт.

Несмотря на поражение, Жилстрой-1 еще имеет шансы на выход в плей-офф, если Реал не сумеет обыграть Брейдаблик и уступит украинской команде в последнем туре.

Жилстрой-1 — ПСЖ 0:6

Голы: Хайтема, 15, Бахманн, 21,40, Балтимор, 37, Фазер, 44, Илестедт, 54

Жилстрой-1: Яман — Алексанян (Купьяк, 79), Апанащенко, Воронина, Шматко, Басанская — Шевчук, Биргюль (Спасоевич, 47), Петрик, Воронина — Овидийчук.