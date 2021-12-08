лента новостей

21:24

Мата, Лингард и Диалло сыграют с первых минут против Янг Бойз

21:06

Пике сыграет с первых минут против Баварии

20:57

Вербич, Тымчик и Гармаш — в старте на матч с Бенфикой

20:08

Стали известны потенциальные соперники Динамо U-19 в стыках Юношеской лиги УЕФА

19:30

Бенфика — Динамо Киев: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

18:30

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

18:13

Лига чемпионов-2021/22: расписание и результаты матчей

16:45

Анчелотти — третий тренер в истории, одержавший 100 побед в Лиге чемпионов

15:35

Салах повторил достижение Раша, установленное 34 года назад

15:00

Реал — первый клуб в истории Кубка и Лиги чемпионов, который забил 1000 голов