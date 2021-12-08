Мата, Лингард и Диалло сыграют с первых минут против Янг Бойз

08 декабря 2021

Хуан Мата, getty images

Стали известны составы команд на матч Лиги чемпионов.

Манчестер Юнайтед на своем поле примет швейцарский Янг Бойз в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер манкунианцев Ральф Рангник решил выставить дублирующий состав.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Байи, Матич, Шоу — Ван де Беек, Мата — Амад, Лингард, Эланга — Гринвуд

Запасные: Хитон, Коварж, Менги, Шоретайр, Хардли, Севедж, Икбал

Янг Бойз: Февр — Масейрас, Камара, Дустенбергер, Лефорт — Мартинс, Эбишер — Элия, Ридер, Нгамале — Сабачо

Запасные: Цбинден, Ляйдани, Цезигер, Сьерро, Канга, Сулеймани, Янкевиц, Бюрги, Майер, Туре, Лаупер, Хефти

Матч Манчестер Юнайтед — Янг Бойз начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.

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