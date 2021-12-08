Мата, Лингард и Диалло сыграют с первых минут против Янг Бойз

Манчестер Юнайтед на своем поле примет швейцарский Янг Бойз в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Главный тренер манкунианцев Ральф Рангник решил выставить дублирующий состав.
Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Байи, Матич, Шоу — Ван де Беек, Мата — Амад, Лингард, Эланга — Гринвуд
Запасные: Хитон, Коварж, Менги, Шоретайр, Хардли, Севедж, Икбал
Янг Бойз: Февр — Масейрас, Камара, Дустенбергер, Лефорт — Мартинс, Эбишер — Элия, Ридер, Нгамале — Сабачо
Запасные: Цбинден, Ляйдани, Цезигер, Сьерро, Канга, Сулеймани, Янкевиц, Бюрги, Майер, Туре, Лаупер, Хефти
Матч Манчестер Юнайтед — Янг Бойз начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.