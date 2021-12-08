Для победы необходимо реализовывать созданные моменты: анализ поединка Шахтер — Шериф

Football.ua выделяет интересные моменты в игре донецкого Шахтера против молдавского Шерифа.

Донецкий Шахтер умудрился упустить победу над Шерифом в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов на последних секундах матча.

"Горняки" с первых минут завладели игровым и территориальным преимуществом и начали создавать неплохие моменты у ворот своего соперника. Шахтер быстро и грамотно разворачивал свои атаки с одного фланга на другой и все выискивал слабые места в оборонительных построениях Шерифа. Привычно активными были фланговые защитники, которые раз за разом поддерживали атаки донецкого клуба.

Роберто Де Дзерби был привычно эмоционален и требовал от своих подопечных динамики, заставляя тех все быстрее перемещать мяч по полю и не давать расслабиться футболистам соперника. "Оранжево-черным" удавалось легко создавать моменты. Это не был матч чемпионата против Руха, где Шахтер не знал, как подобраться к воротам своего оппонента. Голевые моменты создавались с завидной регулярностью. Чаще других ответственность по завершению атаки брал на себя Манор Соломон. Израильский вингер каждый раз проделывал одно и то же – делал рывок с места, смещаясь в центр и подстраивая мяч себе под правую ногу. Далее следовал удар в дальний угол.

Идентичных момента у Соломона было 4. Один раз удар пришелся в голкипера, один раз каркас ворот спас Шериф от пропущенного гола, а дважды Манор пробил мимо.

В первом тайме Шахтер целиком и полностью превосходил своего оппонента. У команды Юрия Вернидуба абсолютно не получалась контригра и Андрей Пятов находился практически без дела.

Фернандо, действующий на позиции форварда, постоянно вынужден был искать пространство между линиями, опускаться ниже и принимать мяч спиной к воротам. Низкая линия обороны Шерифа не позволяла футболисту осуществить излюбленный рывок за спины защитникам. Тем не менее, Сергей Кривцов нашел такую возможность для своего нападающего и на 42-й минуте встречи элегантным забросом создал своему нападающему хороший шанс для взятия ворот. Бразилец не подвел, в сложной ситуации изловчился и забил гол.

Через пару минут такой же заброс от Судакова мог превратить в голевую передачу Додо, но после удара правого защитника с лета мяч угодил в перекладину.

Во второй половине игра немного изменилась, молдаване также начали угрожать воротам Шахтера, но все равно превосходство "горняков" было подавляющим. Выход Мудрика на левый фланг добавил головной боли Юрию Вернидубу и его тренерскому штабу.

Шахтер создавал и очень халатно относился к созданным моментам. Складывалось впечатление, что донецкий клуб был уверен в своем превосходстве и особо не парился, что не реализовывал момент за моментом. "Оранжево-черные" были уверены, что этих голевых возможностей будет еще хоть отбавляй. Так, собственно, и было, но реализации не было.

Минимальное преимущество в итоге удержать не удалось. Шериф в последней атаке реализовал свою возможность и наказал Шахтер за расточительность.

Типичная игра, когда доминирующая сторона не воплощает в голы свое преимущество и платит дорогую цену за это в концовке встречи.

Сергей Горбаченко, Football.ua