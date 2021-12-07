Альба рискует пропустить матч с Баварией

07 декабря 2021

Хорди Альба, getty images

Испанский защитник может не сыграть против мюнхенцев.

Барселона в рамках поединка заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет против Баварии на выезде.

Как сообщает издание Sport.es, один из лидеров "сине-грантовых" Хорди Альба может пропустить встречу.

Источник утверждает, что у испанского защитника возник мышечный дискомфорт, из-за которого он пропустил тренировку в общей группе.

Напомним, матч Бавария — Барселона состоится завтра, 8 декабря, в 22:00. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Источник: Sport.es

Команды
статьи по теме:
Хорди Альба, Getty Images 23 ноября 2021 Альба: Игроки Барселоны будут делать все возможное, чтобы заставить Хави гордиться
  Rambler's Top100