Нагельсманн: Не волнуйтесь, против Барселоны мы сыграем лучшим составом из возможных

Наставник Баварии высказался о предстоящем матче против Барселоны в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская Бавария встретится с каталонской Барселоной.

Главный тренер "красных" Юлиан Нагельсманн, команда которого уже гарантировала себе выход в плей-офф турнира с первого места, заверил на предматчевой пресс-конференции, что в предстоящем матче с "сине-гранатовыми" выйдет боеспособный состав.

"Мы рады, что уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место. Тем не менее, это все еще важная игра. Лига чемпионов всегда является чем-то особенным, и мы хотим быть справедливыми по отношению к остальным командам в группе. Не волнуйтесь. Завтра мы сыграем лучшим составом из возможных. Привет, Лиссабон".

"У Барселоны все еще есть игроки мирового класса. Они находятся под давлением в таблице и должны побеждать. Они сделают все, чтобы сделать это. Речь идет не о том, чтобы выбить Барселону из турнира, а о трех очках в нашу копилку. Я по-прежнему рассматриваю Барсу в качестве претендента на титул", — приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Бавария — Барселона состоится завтра, 8 декабря, в 22:00. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.