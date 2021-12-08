Лига чемпионов. Группа Н. Накануне

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В рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н пройдет два матча. Челси сыграет с Зенитом, а Ювентус будет противостоять Мальме.

Зенит — Челси

Среда, 8 декабря, 19:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург). Арбитр матча — Сердар Гезюбююк (Нидерланды).

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов питерский Зенит добыл одну победу и однажды разошелся миром, набрав четыре очка в свой актив. Все эти пункты команда добыла в матчах против аутсайдера группы — Мальме, что обеспечило ей евровесну.

Челси лидирует в группе Н с 12 очками в активе. Команда Томаса Тухеля достаточно уверенно прошла групповой этап, и победа в России поможет им выйти с первого места, чтобы попасть на более слабого соперника. Ожидается, что три очка на выезде не станет проблемой для коллектива из Лондона, тем более что в первой очной встрече "пенсионеры" обыграли Зенит со счетом 1:0 в домашних стенах. Хотя есть некоторые проблемы с подбором футболистов, ведь в лазарете перебывают четыре исполнителя. Но замена им есть. В целом, лондонцы до сих пор считаются одними из фаворитов на победу в Лиге чемпионов.

Ориентировочные составы:

Зенит: Кержаков — Ракицкий, Сантос, Ловрен, Караваев, Круговой — Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Малком — Азмун.

Челси: Менди — Алонсо, Рюдигер, Тиаго Силва, Кристенсен, Джеймс — Жоржиньо, Лофтус-Чик, Маунт, Зиеш — Хаверц

Не сыграют: Чистяков, Крицюк — Канте, Ковачич, Чалоба, Чилвелл...

прогноз 0:4

Ювентус — Мальме

Среда, 8 декабря, 19:45. Альянц Стадиум (Турин). Арбитр матча — Ирван Пельто (Босния и Герцеговина).

Ювентус продолжает борьбу с лондонским Челси за первое место, несмотря на поражение в прошлом туре со счетом 0:4 в Англии. У команды Массимилиано Аллегри в активе 12 очков, что дает им право выступать в раунде плей-офф, но и на первое место при удачных раскладах "зебры" все еще могут выйти. Не стоит сомневаться в том, что Ювентус будет играть на полную силу, тем более, что Мальме они будут противостоять при своих фанатах, которые давно не испытывали радости от больших побед.

С Мальме все понятно. Даже победа над Ювентусом не сможет помочь команде подняться на третье место, которое позволяет выйти в Лигу Европу. Однако не все так плохо. Накануне команда отпраздновала победу в чемпионате Швеции, которая стала 22 в истории для команды и хочет еще больше порадовать своих фанатов, отобрав очки у итальянского гранда. Не уверены, что у них это получится, но то, что они будут прилагать к этому все усилия — однозначно.

Ориентировочные составы:

Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Пеллегрини — Локателли, Бентанкур, Кулусевски, Дибала, Бернардески — Мората

Мальме: Далин — Ларссон, Ахмедходжич, Брорссон, Мойсандер — Пенья, Инносент, Левицки, Риеск — Чолак, Бирманчевич

Не сыграют: Данило, Де Шильо, Кьеза, Маккенни, Перин, Рэмзи — Беймо, Кнудсен, Тойвонен