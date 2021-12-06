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-
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-
08 декабря
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-
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-
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Корреа пропустит игру против Реала

06 декабря 2021

Хоакин Корреа, Getty Images

Интер сообщил о повреждении у футболиста.

В заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА миланский Интер сыграет в гостях у мадридского Реала.

Накануне данного противостояния, пресс-служба "змей" опубликовала отчет о результатах медицинского исследования для нападающего Хоакина Корреа относительно подозрения на наличие у него травмы левого бедра.

Согласно опубликованным данным, аргентинский футболист в матче против римской Ромы (3:0) получил повреждение мышц сгибателей левого бедра, поэтому в ближайшее время будет находиться вне тренировочного процесса.

На следующей неделе 27-летний футболист вновь пройдет обследование в одной из клиник Милана, по итогам которого будут установлены точные сроки его восстановления на поле.

В текущей кампании Лиги чемпионов Хоакин провел 4 матча, однако не отличался забитыми мячами. В итальянской Серии А на его счету четыре гола в 16 матчах.

Напомним, что матч Реал Мадрид — Интер состоится 7 декабря, начало в 22:00 по киевскому времени.

Источник: ФК Интер

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