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-
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ПСЖ
-
Брюгге
-
07 декабря
19:45
Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
07 декабря
22:00
Шахтер
-
Шериф
-
07 декабря
22:00
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-
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-
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08 декабря
22:00
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-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Севилья
-
08 декабря
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Сеферович не попал в пустые ворота в матче против Барселоны. Жезуш был в шоке от промаха

24 ноября 2021

Сеферович не забил в пустые ворота, скриншот Megogo

Наставник лиссабонцев признался, что впервые наблюдал за таким промахом.

Барселона и Бенфика на Камп Ноу не выявили победителя в матче Лиги чемпионов, расписав нулевую ничью.

Однако на третьей компенсированной минуте игры форвард гостей Харис Сеферович был обязан принести своей команде столь важную победу. Швейцарец разобрался с тер Штегеном но не попал в пустые ворота.

Главный тренер "орлов" Жорже Жезуш на послематчевой пресс-конференции был ошарашен промахом футболиста.

"Я тренирую уже 30 лет, и еще ни разу в моей карьере не видел ничего подобного. К сожалению, это случилось со мной и с Бенфикой", — признался специалист.

Момент эпизода можно смотреть с 04:10.

Но, несмотря на ничейный исход поединка, Бенфика еще имеет шансы на выход в плей-офф. Если же португальский клуб не обыграет киевское Динамо в заключительном матче группового этапа, то отправится в Лигу Европы. Однако, даже если команда одержит победу над украинским клубом, им стоит надеяться, что Бавария не уступит Барселоне.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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