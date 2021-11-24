Сеферович не попал в пустые ворота в матче против Барселоны. Жезуш был в шоке от промаха

Наставник лиссабонцев признался, что впервые наблюдал за таким промахом.

Барселона и Бенфика на Камп Ноу не выявили победителя в матче Лиги чемпионов, расписав нулевую ничью.

Однако на третьей компенсированной минуте игры форвард гостей Харис Сеферович был обязан принести своей команде столь важную победу. Швейцарец разобрался с тер Штегеном но не попал в пустые ворота.

Главный тренер "орлов" Жорже Жезуш на послематчевой пресс-конференции был ошарашен промахом футболиста.

"Я тренирую уже 30 лет, и еще ни разу в моей карьере не видел ничего подобного. К сожалению, это случилось со мной и с Бенфикой", — признался специалист.

Момент эпизода можно смотреть с 04:10.

Но, несмотря на ничейный исход поединка, Бенфика еще имеет шансы на выход в плей-офф. Если же португальский клуб не обыграет киевское Динамо в заключительном матче группового этапа, то отправится в Лигу Европы. Однако, даже если команда одержит победу над украинским клубом, им стоит надеяться, что Бавария не уступит Барселоне.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.