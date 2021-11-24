Тренер Шахтера U-19: Нас ждет достойный противник, но мы будем стараться демонстрировать свою игру, гнуть свою линию

Специалист рассказал о предстоящей игр.

Главный тренер юношеской команды Шахтера Оскар Ратулутра прокомментировал предстоящий матч в Юношеской лиге УЕФА против сверстников из Интера.

"Настроение хорошее. Хотелось бы достичь положительного результата. Готовимся к очень серьезной игре. Готовились в штатном режиме. Если говорить о кадровой ситуации, то в последнем матче травмировался Иван Лосенко. Зато после длительного отсутствия вернулся Артем Шолар, но пока нельзя сказать, что он работает в общей группе, лишь через неделю-две он сможет тренироваться в полную силу.

Интер — очень хорошая команда, которая действует от обороны и проводит быстрые контратаки. Нас ждет достойный противник, но мы будем стараться демонстрировать свою игру, гнуть свою линию и, конечно, приложим все усилия, чтобы достичь максимального результата.

Самое главное – заниматься своим делом, выполнять требования, которые перед нами ставят, и все это выльется в положительный результат. Нужно выигрывать два оставшихся матча, чтобы пройти в следующий раунд турнира", — сказал специалист.

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