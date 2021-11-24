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-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
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-
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19:45
Бавария
-
Барселона
-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
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Тренер Шахтера U-19: Нас ждет достойный противник, но мы будем стараться демонстрировать свою игру, гнуть свою линию

24 ноября 2021

Оскар Ратулутра, ФК Шахтер

Специалист рассказал о предстоящей игр.

Главный тренер юношеской команды Шахтера Оскар Ратулутра прокомментировал предстоящий матч в  Юношеской лиге УЕФА против сверстников из Интера.

"Настроение хорошее. Хотелось бы достичь положительного результата. Готовимся к очень серьезной игре. Готовились в штатном режиме. Если говорить о кадровой ситуации, то в последнем матче травмировался Иван Лосенко. Зато после длительного отсутствия вернулся Артем Шолар, но пока нельзя сказать, что он работает в общей группе, лишь через неделю-две он сможет тренироваться в полную силу.

Интер — очень хорошая команда, которая действует от обороны и проводит быстрые контратаки. Нас ждет достойный противник, но мы будем стараться демонстрировать свою игру, гнуть свою линию и, конечно, приложим все усилия, чтобы достичь максимального результата.

Самое главное – заниматься своим делом, выполнять требования, которые перед нами ставят, и все это выльется в положительный результат. Нужно выигрывать два оставшихся матча, чтобы пройти в следующий раунд турнира", — сказал специалист.

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Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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