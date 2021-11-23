Яремчук возглавит атаку Бенфики в матче против Барселоны

Форвард выйдет на поле со старта игры.

В поединке группового этапа Лиги чемпионов каталонская Барселона в домашних стенах примет португальскую Бенфику.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Отметим появление на острие атаки у "орлов" украинца Романа Яремчука.

Барселона: Тер Штеген — Араухо, Пике, Лангле, Альба — де Йонг, Бускетс, Нико — Демр, Гави — Депай

Запасные: Пенья, Нету, Пуч, Умтити, Мингеса, Коутиньо, Дест, Дембеле, Люк де Йонг, Гарсия, Бальде.

Бенфика: Влаходимос — Вертонген, Отаменди, Алмейда — Гримальдо, Мариу, Вайгль, Жилберту — Эвертон, Силва — Яремчук.

Запасные: Лейте, Свилар, Ферру, Фернандеш, Таарабт, Сеферович, Рамос, Пицци, Нуньес, Морату, Мейте, Лазаро.

Матч Бенфика — Барселона состоится 23 ноября в Каталонии. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.