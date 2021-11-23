Малиновский — в основе Аталанты на матч против Янг Бойз

23 ноября 2021

Руслан Малиновский, Getty Images

Украинец с первых минут выйдет на поле.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов бергамская Аталанта в гостях сыграет против швейцарского Янг Бойз.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на игру. Отметим, что Руслан Малиновский выйдет на матч с первых минут.

Янг Бойз: Февр — Гефти, Бюрги, Лаупер, Гарсия — Эбишер, Мартинс, Ридер — Мещак, Нгамалеу — Сибачо.

Запасные: Збинден, Канга, Лефорт, Туре, Лустенбергер, Майер, Мамбимби, Масейрас, Сулеймани, Сьерро, Шпильманн, Янкевиц.

Аталанта: Муссо — Паломино, Демирал, Толой, Мехле, Дзаппакоста — Фройлер, де Рон — Пашалич, Малиновский — Сапата.

Запасные: Спортьелло, Росси, Скальвини, Пикколи, Пеццелла, Пессина, Муриэль, Миранчук, Копмейнерс, Иличич, Джимсити.

Матч Янг Бойз — Аталанта состоится 23 ноября в Швейцарии. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

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