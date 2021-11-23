Малиновский — в основе Аталанты на матч против Янг Бойз

В рамках группового этапа Лиги чемпионов бергамская Аталанта в гостях сыграет против швейцарского Янг Бойз.
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на игру. Отметим, что Руслан Малиновский выйдет на матч с первых минут.
Янг Бойз: Февр — Гефти, Бюрги, Лаупер, Гарсия — Эбишер, Мартинс, Ридер — Мещак, Нгамалеу — Сибачо.
Запасные: Збинден, Канга, Лефорт, Туре, Лустенбергер, Майер, Мамбимби, Масейрас, Сулеймани, Сьерро, Шпильманн, Янкевиц.
Аталанта: Муссо — Паломино, Демирал, Толой, Мехле, Дзаппакоста — Фройлер, де Рон — Пашалич, Малиновский — Сапата.
Запасные: Спортьелло, Росси, Скальвини, Пикколи, Пеццелла, Пессина, Муриэль, Миранчук, Копмейнерс, Иличич, Джимсити.
Матч Янг Бойз — Аталанта состоится 23 ноября в Швейцарии. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.