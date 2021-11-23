лента новостей

21:27

Динамо Киев — Бавария: видео голов и обзор матча

21:17

Зийех и Пулишич сыграют с первых минут против Ювентуса

21:15

Малиновский — в основе Аталанты на матч против Янг Бойз

20:27

Левандовски забил шедевральный мяч в ворота Динамо Киев

19:50

Трубин — о матче с Интером: Главное, чтобы все были готовы ментально

19:33

Динамо — Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов в 19:45

19:25

Де Дзерби: Мы хотим сыграть в свою игру и набрать очки, чтобы у нас оставалась надежда на третье место в группе

18:47

Забарный и Шкурин сыграют с первых минут против Баварии

18:41

Фернандеш и Рашфорд остались в запасе в матче против Вильярреала

17:50

Пресс-конференция Де Дзерби перед матчем против Интера