Фернандеш и Рашфорд остались в запасе в матче против Вильярреала

Стали известны составы команд на матч Лиги чемпионов.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов отправится в гости к Вильярреалу.

Майкл Каррик в своем первом матче выставил в старте Донни ван де Беека и Антони Мартиаля, тогда как Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд остались в запасе.

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступиньян — Парехо, Капу, Тригерос — Пино, Мои Гомес, Данжума

Запасные: Асенхо, Альварес, Гаспар, Алькасер, Иборра, Чуквезе, Диа, Раба, Морено, Пена, Манди, Педраса

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес — Мактоминей, Фред — Санчо, ван де Беек, Мартиаль — Роналду

Запасные: Хитон, Хендерсон, Байи, Мата, Рашфорд, Лингард, Диалло, Фернандеш, Далот, Матич

Напомним, что матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед состоится во вторник, 23 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.