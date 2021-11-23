Рамос впервые в сезоне попал в заявку ПСЖ на матч

Испанец может принять участие во встрече с Ман Сити.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино огласил заявку команды на матч с Манчестер Сити в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

В заявке парижан впервые оказался защитник Серхио Рамос, который имеет возможность дебютировать в составе команды. Также после проблем со здоровьем в заявку вернулись защитник Маркиньос и голкипер Джанлуиджи Доннарумма.

Матч Ман Сити – ПСЖ состоится на Этихаде в среду, 24 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Рамос является одним из наиболее высокооплачиваемых игроков в ПСЖ.