ПСЖ заявит Рамоса на матч против Манчестер Сити

В последний раз испанец находился в заявке мадридского Реала в прошлом сезоне.

Защитник ПСЖ Серхио Рамос будет иметь шансы дебютировать за парижан в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, главный тренер французского клуба получил разрешение от врачей на внесение 35-летнего испанца в заявку команды.

В последний раз Рамос попадал в заявку еще в прошлом сезоне в мае, когда футболист был игроком Реала.

Напомним, матч Манчестер Сити — ПСЖ состоится завтра, 24 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.