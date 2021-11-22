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Вильярреал
-
Манчестер Юнайтед
-
23 ноября
19:45
Барселона
-
Бенфика
-
23 ноября
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
Мальме
-
Зенит
-
23 ноября
22:00
Бешикташ
-
Аякс
-
24 ноября
19:45
Интер
-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00

Каррик: Мы прилетели в Испанию чтобы победить и выйти на первое место в группе

22 ноября 2021

Майкл Каррик, MEN

Специалист поделился ожиданиями от поединка в ЛЧ.

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Майкл Каррик поделился ожиданиями от матча против Вильярреала в Лиге чемпионов.

"Вильярреал — очень хорошая команда, хорошо организованная, хорошо обученная. Финал Лиги Европы мы сыграли очень хорошо. Болезненно было проигрывать, но надо сказать, что мы не были достаточно хороши в тот вечер. Мы прилетели в Испанию с планом выйти на первое место. Большая игра для обеих команд, но мы можем поехать и победить

Самое главное для болельщиков — это результаты. Я мог бы говорить о тренировках все, что угодно, и это было бы правдой, но, честно говоря, это не имеет большого значения. Речь идет о получении положительных результатов и о том, как мы выступаем на поле. В этом клубе есть ожидания, которых нет в других".

"Мы были вместе с Оле и сделали все, что могли. Мы отдаем все, но мы хотим добиться успеха.

Руководство после Уотфорда поговорило с нами, это был эмоциональный день. Оле был легендой, он останется им.

Он пожелал нам всего наилучшего, он будет поддерживать нас. Он хочет, чтобы мы побеждали в каждой игре", — сказал Каррик.

Матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед состоится во вторник, 23 ноября. Начало поединка — в 19:45 по киевскому времени.

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Источник: The Manchester Evening News

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