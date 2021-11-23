Лига чемпионов. Группа G. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонсы матчей квартета G.

Лилль в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле РБ Зальцбург, а Севилья будет противостоять Вольфсбургу.

№ Команда И В Н П З П О 1 РБ Зальцбург 4 2 1 1 7 5 7 2 Лилль 4 1 2 1 3 3 5 3 Вольфсбург 4 1 2 1 4 5 5 4 Севилья 4 0 3 1 3 4 3



Лилль — РБ Зальцбург

Вторник, 23 ноября, 22:00. Стадион Пьер Моруа, Лилль. Главный арбитр встречи — Энтони Тэйлор (Англия).

Лилль идет на втором месте одной из самых запутанных групп текущего розыгрыша Лиги чемпионов. У французов пять очков после четырех игр, и в случае победы "доги" могут забраться на первое место. Нет сомнений, что все команды квартета верят в успех, но соперник у Лилля непростой. В первом матче между этими командами австрийцы праздновали победу со счетом 2:1.

РБ Зальцбург вновь сияет в Лиге чемпионов благодаря своим молодым талантам — на этот раз, Адейеми и Окафору. Эти парни готовы доставить уйму трудностей обороне любой команды. Победа в данном матче гарантирует австрийской команде выход в плей-офф Лиги чемпионов. Отметим, что в последних играх результаты РБ Зальцбург оставляют желать лучшего — победа, поражение и две ничьих.

Лилль же выиграл всего лишь раз за последние пять игр, да и к тому же имеет серьезные кадровые проблемы. Точно не сыграют Андре и Иконе, а участие Бамба, Ботмана и Санчеша находится под большим вопросом.

Ориентировочные составы:

Лилль: Грбич — Челик, Фонте, Джало, Рейнилдо — Веа, Шека, Онана, Гомеш — Йилмаз, Дэйвид

РБ Зальцбург: Кен — Кристенсен, Онгуене, Вебер, Ульмер — Сучич, Камара, Сейвальд — Ааронсон — Адейеми, Окафор

Не сыграют: Анде, Иконе — Юнузович, Койта, Пятковски, Валлчи

Под вопросом: Бамба, Ботман, Санчеш

Интересные факты:

В 12 из последних 14 игр (Лига чемпионов) РБ Зальцбург было забито более 2,5 голов.

прогноз 2:2

Севилья — Вольфсбург

Вторник, 23 ноября, 22:00. Стадион Рамон Санчес Писхуан, Севилья. Главный арбитр встречи — Джунейт Чакыр (Турция).

Севилья довольно неожиданно после четырех туров оказалась аутсайдером группы, но еще есть шансы все исправить. Команда хорошо идет в чемпионате Испании, но оступается в еврокубках. Дороги назад уже нет, а потому придется отдать все силы, чтобы набрать три очка в этой игре. Иной результат существенно ухудшит перспективы команды, хоть и не поставит крест при некоторых результатах параллельной игры.

В последней встрече Ла Лиги "нервионцы" принимали на своем поле Алавес и сыграли вничью со счетом 2:2. Последние две игры на Рамон Санчес Писхуан завершались для Севильи поражениями, а потому необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками.

Вольфсбург, в свою очередь, вернулся в борьбу за выход в Лигу чемпионов после победы над РБ Зальцбург в прошлом туре. Но после этого были неуверенные результаты — поражение от Ганзы в спарринге и очень невнятная игра против Арминии. Тогда "волки" отыграли два мяча лишь во втором тайме.

Первая игра между Вольфсбургом и Севильей завершилась со счетом 1:1 — испанцы спаслись лишь под конец матча благодаря голу Ракитича.

Ориентировочные составы:

Севилья: Буну — Монтиел, Кунде, Диего Карлос, Акунья — Фернандо, Ракитич — Окампос, Торрес, Хаддади — Мир

Вольфсбург: Перван — Лакруа, Борнау, Брукс — Мбабу, Арнольд, Вранкс, Отавио — Лукебакио, Нмеча — Вегхорст

Не сыграют: Эн-Несири, Навас — Виллиам

Под вопросом: Монтиел, Сусо — Кастельс, Шлагер, Бьялек

Интересный факт:

Севилья не выигрывает в последних 6 матчах (Лига чемпионов).