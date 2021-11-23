Лига чемпионов. Группа F. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонсы матчей квартета F.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов отправится в гости к Вильярреалу, а Янг Бойз попытается дать бой Аталанте на своем поле.

№ Команда И В Н П З П О 1 Вильярреал 4 2 1 1 9 5 7 2 Манчестер Юнайтед 4 2 1 1 8 7 7 3 Аталанта 4 1 2 1 7 7 5 4 Янг Бойз 4 1 0 3 3 8 3



Вильярреал — Манчестер Юнайтед

Вторник, 23 ноября, 19:45. Стадион Керамика, Вильярреал. Главный арбитр встречи — Феликс Брых (Германия).

Вильярреал после четырех сыгранных матчей набрал семь баллов и продолжает претендовать на выход из группы. "Желтая субмарина" уже провела две встречи против Янг Бойз, а потому решать вопрос путевки в плей-офф придется с прямыми конкурентами. К тому же, результаты команды во внутреннем первенстве оставляют вопросы.

Манчестер Юнайтед, в свою очередь, подходит к матчу без главного тренера — руководство клуба все-таки приняло решение распрощаться с Оле-Гуннаром Солськяером после серии неудачных результатов. Готовить команду к матчу будет Майкл Каррик. Очень интересно будет посмотреть, в каком эмоциональном состоянии будет коллектив, а также получит ли Донни ван де Беек место в старте.

В игре на Олд Траффорд Вильярреал был очень близок к победе, но индивидуальное мастерство игроков "красных дьяволов" решило итог матча. Есть ощущение, что испанцы и в этот раз доставят много трудностей, но Манчестер Юнайтед сломит соперника.

Ориентировочные составы:

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса — Парехо, Капу, Коклен — Пино, Диа, Данжума

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Теллес — ван де Беек, Фред — Санчо, Фернандеш, Рашфорд — Роналду

Не сыграют: Морено, Орье — Погба, Варан, Кавани, Шоу

Под вопросом: Капу, Данжума — Гринвуд

Интересные факты:

В последних 11 играх (Лига чемпионов) Манчестер Юнайтед было забито более 2,5 голов.

Вильярреал сыграл вничью в последних 3 домашних матчах с Манчестер Юнайтед во всех соревнованиях.

Манчестер Юнайтед пропустил не менее 2 голов в 5 из последних 6 матчей (Лига чемпионов).

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 6 матчах против Вильярреала во всех соревнованиях.

Манчестер Юнайтед забивал не менее 2 голов в последних 3 матчах (Лига чемпионов).

прогноз 1:2

Янг Бойз — Аталанта

Вторник, 23 ноября, 22:00. Стадион Ванкдорф, Берн. Главный арбитр встречи — Даниэл Зиберт (Германия).

Во втором поединке группы Янг Бойз примет Аталанту. Швейцарская команда сохраняет математические шансы даже на плей-офф Лиги чемпионов, но в действительности ведет борьбу третье место. У Янг Бойз очень серьезные кадровые проблемы, а потому дать настоящий бой будет довольно сложно. К тому же, Янг Бойз не выиграл ни в одном из последних четырех матчей — три поражения и ничья.

Аталанта, в свою очередь, набрала ход и довольно успешно выступает в последних матчах. Бергамаски разгромили Специю со счетом 5:2 и одолели Кальяри. Три очка в данной игре позволят Аталанте всерьез рассчитывать на первое место в группе. Джан Пьеро Гасперини вновь может рассчитывать на ведущих игроков в центре обороны, а потому не кажется, что у Аталанты будет много сложностей в этом матче.

Первая встреча между командами в Италии завершилась минимальной победой Аталанты благодаря голу Пессины.

Ориентировочные составы:

Янг Бойз: Фавр — Хефти, Бюрги, Лефор, Гарсия — Эйбишер, Перейра, Сьерро — Элиа, Сибачу, Нагамалеу

Аталанта: Муссо — Толой, Демирал, Паломино — Дзаппакоста, Де Роон, Фрейлер, Мехле — Пашалич, Пессина — Сапата

Не сыграют: Нсаме, Монтейро, Зесигер, Петиньят, Лустенбергер, вон Бальмоос, Фасснахт, Лайдани, Али Камара — Госенс, Ловато, Хатебур