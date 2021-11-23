Лига чемпионов. Группа F. Накануне

Манчестер Юнайтед в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов отправится в гости к Вильярреалу, а Янг Бойз попытается дать бой Аталанте на своем поле.
Вильярреал — Манчестер Юнайтед
Вторник, 23 ноября, 19:45. Стадион Керамика, Вильярреал. Главный арбитр встречи — Феликс Брых (Германия).
Вильярреал после четырех сыгранных матчей набрал семь баллов и продолжает претендовать на выход из группы. "Желтая субмарина" уже провела две встречи против Янг Бойз, а потому решать вопрос путевки в плей-офф придется с прямыми конкурентами. К тому же, результаты команды во внутреннем первенстве оставляют вопросы.
Манчестер Юнайтед, в свою очередь, подходит к матчу без главного тренера — руководство клуба все-таки приняло решение распрощаться с Оле-Гуннаром Солськяером после серии неудачных результатов. Готовить команду к матчу будет Майкл Каррик. Очень интересно будет посмотреть, в каком эмоциональном состоянии будет коллектив, а также получит ли Донни ван де Беек место в старте.
В игре на Олд Траффорд Вильярреал был очень близок к победе, но индивидуальное мастерство игроков "красных дьяволов" решило итог матча. Есть ощущение, что испанцы и в этот раз доставят много трудностей, но Манчестер Юнайтед сломит соперника.
Ориентировочные составы:
Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса — Парехо, Капу, Коклен — Пино, Диа, Данжума
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Теллес — ван де Беек, Фред — Санчо, Фернандеш, Рашфорд — Роналду
Не сыграют: Морено, Орье — Погба, Варан, Кавани, Шоу
Под вопросом: Капу, Данжума — Гринвуд
Интересные факты:
В последних 11 играх (Лига чемпионов) Манчестер Юнайтед было забито более 2,5 голов.
Вильярреал сыграл вничью в последних 3 домашних матчах с Манчестер Юнайтед во всех соревнованиях.
Манчестер Юнайтед пропустил не менее 2 голов в 5 из последних 6 матчей (Лига чемпионов).
Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 6 матчах против Вильярреала во всех соревнованиях.
Манчестер Юнайтед забивал не менее 2 голов в последних 3 матчах (Лига чемпионов).
прогноз 1:2
Янг Бойз — Аталанта
Вторник, 23 ноября, 22:00. Стадион Ванкдорф, Берн. Главный арбитр встречи — Даниэл Зиберт (Германия).
Во втором поединке группы Янг Бойз примет Аталанту. Швейцарская команда сохраняет математические шансы даже на плей-офф Лиги чемпионов, но в действительности ведет борьбу третье место. У Янг Бойз очень серьезные кадровые проблемы, а потому дать настоящий бой будет довольно сложно. К тому же, Янг Бойз не выиграл ни в одном из последних четырех матчей — три поражения и ничья.
Аталанта, в свою очередь, набрала ход и довольно успешно выступает в последних матчах. Бергамаски разгромили Специю со счетом 5:2 и одолели Кальяри. Три очка в данной игре позволят Аталанте всерьез рассчитывать на первое место в группе. Джан Пьеро Гасперини вновь может рассчитывать на ведущих игроков в центре обороны, а потому не кажется, что у Аталанты будет много сложностей в этом матче.
Первая встреча между командами в Италии завершилась минимальной победой Аталанты благодаря голу Пессины.
Ориентировочные составы:
Янг Бойз: Фавр — Хефти, Бюрги, Лефор, Гарсия — Эйбишер, Перейра, Сьерро — Элиа, Сибачу, Нагамалеу
Аталанта: Муссо — Толой, Демирал, Паломино — Дзаппакоста, Де Роон, Фрейлер, Мехле — Пашалич, Пессина — Сапата
Не сыграют: Нсаме, Монтейро, Зесигер, Петиньят, Лустенбергер, вон Бальмоос, Фасснахт, Лайдани, Али Камара — Госенс, Ловато, Хатебур
прогноз 0:2