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-
23 ноября
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-
Бенфика
-
23 ноября
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
Мальме
-
Зенит
-
23 ноября
22:00
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-
Аякс
-
24 ноября
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Интер
-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00

Луческу: Я просил игроков не выигрывать у Баварии, а выходить с высокоподнятой головой на поле

22 ноября 2021

Мирча Луческу, ФК Динамо

Специалист поделился ожиданиями от матча с Баварией.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал предстоящий матч против мюнхенской Баварии в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"Все команды перед Лигой чемпионов испытали проблемы. Бавария — не исключение. Аугсбург сделал все возможное, чтобы добиться результата. Они образцово оборонялись всей командой, бились и добились результата. Тактически они сыграли организованно и отдали все силы. Удача была на их стороне.

Тонус Забарного, Шапаренко и Сидорчука? Надеюсь, им пропуск игры с Черноморцем пошел на пользу. Хотим, чтобы они вернулись мыслями в Динамо и как можно лучше подготовились в игре с Баварией.

Перед Черноморцем я игрокам напомнил, что в составе соперника играет много наших игроков в аренде. Я хотел посмотреть кто кого выиграет. Моя команда сыграла хорошо. Мотивация была и у нас, и у Черноморца. Я позволял играть арендованным и из Зари и из Мариуполя, когда мы проигрывали им. Это приоритет тренера — выбирать кого он хочет. Знаю, что каждый арендованный выходит с двойной мотивацией — доказать, что он лучше."

"Нагельсманн? Он — отличный тренер. Ему повезло работать с такой командой. Ондно дло тренировать Лейпциг, а другое — Баварию. Тут у него сильные игроки и отличный скаутинг. Направление у них очень сильное. Дэвидса привезли из Ванкувера, Мусиалу из Челси, Ричардса из Рединга — клуба, который не виден на рынке. Бавария — команда, которая выигрывает все турниры. Он может себя проявить тут с лучшей стороны.

Какая мотивация у игроков может быть? Они играют в Лиге чемпионов против мюнхенской Баварии... Этим все сказано.

Важен не только фактор денег. Традиции, история команды, спортивная сила, имидж, давление от команды. Это все играет свою роль в матчах. Большим клубом всегда идет помощь, они привилегированны. Уровень игроков растет по мере развития клуба. Много факторов, которые важны. И деньги в том числе, но не самый важный фактор. Игроки не могут играть плохо, когда выступают в сильном клубе. Я просил игроков не выигрывать Баварию, а выходить с высокоподнятой головой на поле", — сказал Луческу.

Матч Динамо Киев — Бавария состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 23 ноября, и начнется в 19:45. Следить за событиями этого поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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