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-
23 ноября
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
Мальме
-
Зенит
-
23 ноября
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-
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-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
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Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00

Четыре игрока Баварии отправились на карантин с подозрением на COVID-19 перед матчем против Динамо Киев

22 ноября 2021

Серж Гнабри, Getty Images

Футболисты не приедут в столицу Украины на матч Лиги чемпионов.

В рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская Бавария посетит столицу Украины, где сыграет против киевского Динамо в ситуации, когда занятому ей первому месту в группе, с большой долей вероятности, уже ничего не угрожает.

Именно поэтому новость, поступившая из лагеря действующего чемпиона Германии, об отсутствии возможности принять участие в предстоящей игре сразу у четырех футболистов, не особо огорчит наставника "Красной машины" Юлиана Нагельсманна.

Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Максим Чупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс будут вынуждены отправиться на карантин, согласно рекомендации органов здравоохранения Мюнхена, так как они находились в непосредственном контакте с неназванным заболевшим COVID-19 представителем основной команды Баварии.

Отметим, что в карантинных условиях у Баварии также находится универсал Йосуа Киммих, прибывающий уже вторую неделю в отдалении от команды, а также защитники Никлас Зюле и Йосип Станишич, которые несколькими днями ранее сдали положительные тесты на COVID-19.

Таким образом, данная группа футболистов не сможет принять участие в игре на НСК Олимпийский, которая состоится уже 23 ноября, начало в 19:45 по киевскому времени.

Источник: ФК Бавария

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