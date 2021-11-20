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-
23 ноября
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-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
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-
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-
23 ноября
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-
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-
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-
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-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00

УЕФА сократил дисквалификацию Гризманна до одного матча — футболист сыграет с Миланом

20 ноября 2021

антуан гризманн, getty images

Организация удовлетворила апелляцию футболиста и Атлетико.

В поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между Атлетико и Ливерпулем Антуан Гризманн был удален в начале второго тайма за грубый фол против Фирмино.

Изначально Дисциплинарный комитет УЕФА назначил наказание французу в виде двух матчей дисквалификации, что не понравилось представителями испанского клуба.

Так, уже сегодня УЕФА сократил наказание до одного матча, соответственно Гризманн сможет принять участие в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Милана, который состоится в среду, 24 ноября в 22:00.

Тем не менее, дисквалификация защитника команды Фелипе остается в силе.

Источник: Marca

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