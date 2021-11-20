УЕФА сократил дисквалификацию Гризманна до одного матча — футболист сыграет с Миланом

Организация удовлетворила апелляцию футболиста и Атлетико.

В поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между Атлетико и Ливерпулем Антуан Гризманн был удален в начале второго тайма за грубый фол против Фирмино.

Изначально Дисциплинарный комитет УЕФА назначил наказание французу в виде двух матчей дисквалификации, что не понравилось представителями испанского клуба.

Так, уже сегодня УЕФА сократил наказание до одного матча, соответственно Гризманн сможет принять участие в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Милана, который состоится в среду, 24 ноября в 22:00.

Тем не менее, дисквалификация защитника команды Фелипе остается в силе.