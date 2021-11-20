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-
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-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
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-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
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-
23 ноября
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-
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-
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Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
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-
24 ноября
22:00
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Суркис: Бавария? Сборная Украины же сыграла достойно с Францией, Испанией — нужно не бояться

20 ноября 2021

Игорь Суркис, фото Динамо

Президент киевлян — о матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Президент Динамо Киев Игорь Суркис прокомментировал приближающийся матч против Баварии в Лиге чемпионов.

"Бавария? Неправильно, если мы будем искать оправдания – против нас самый сильный клуб и так далее. Нужно выходить на поле, бороться и доказывать. Футболисты ведь смотрят на Запад. Но в таких матчах они должны доказывать, что они достойны играть в топ-чемпионатах. Сборная же сыграла достойно с Францией, Испанией… Нужно выходить и играть, никого не бояться. И не делать детских ошибок, таких, какие мы допустили в Мюнхене.

Мы можем проиграть, но смотря как – отдаваясь в игре, борясь до последнего. У нас есть какие-то призрачные шансы зацепиться за евровесну. Хотелось бы набрать больше очков, забить мячи в еврокубках. Очень бы этого хотелось. Хотя я лично понимаю, что Бавария это сегодня топ-клуб, и команда показывает на сегодняшний день фантастический футбол.

Считаю, что для продолжения борьбы в еврокубках он ключевой. Естественно, многое будет зависеть от того, как сыграют Барселона с Бенфикой. Но если мы зацепимся за очки, и Бенфика не выиграет, то мы можем на их поле побороться. Мы могли в первом матче с Бенфикой как выиграть, так и проиграть. Хотелось бы увидеть хороший, качественный футбол. Чтобы не было боязни и авантюры в обороне", — приводит слова Суркиса официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо Киев против Баварии.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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