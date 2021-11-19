На матче Интер — Шахтер ожидается около 50 тысяч болельщиков

Матч группового этапа Лиги чемпионов пройдет 24 ноября.

На поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между миланским Интером и донецким Шахтером ожидается около 50 тысяч болельщиков. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, стадион Джузеппе Меацца будет заполнен на более чем 40 тысяч фанатов, билеты которым уже были проданы.

Напомним, матч Интер — Шахтер пройдет на следующей неделе в среду, 24 ноября, в 19:45 по киевскому времени. Первая игра в Киеве закончилась нулевой ничьей.

После четырех сыгранных туров Интер занимает второе место в группе D, набрав семь очков. Лидирует Реал, у которого девять очков, а Шахтер идет последним, имея в своем активе лишь один балл. На третьей строчке находится молдавский Шериф — шесть очков.

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