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22:00
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-
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-
23 ноября
19:45
Вильярреал
-
Манчестер Юнайтед
-
23 ноября
19:45
Барселона
-
Бенфика
-
23 ноября
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
Мальме
-
Зенит
-
23 ноября
22:00
Бешикташ
-
Аякс
-
24 ноября
19:45
Интер
-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00

На матче Интер — Шахтер ожидается около 50 тысяч болельщиков

19 ноября 2021

Шахтер - Интер, Reuters

Матч группового этапа Лиги чемпионов пройдет 24 ноября.

На поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между миланским Интером и донецким Шахтером ожидается около 50 тысяч болельщиков. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, стадион Джузеппе Меацца будет заполнен на более чем 40 тысяч фанатов, билеты которым уже были проданы.

Напомним, матч Интер — Шахтер пройдет на следующей неделе в среду, 24 ноября, в 19:45 по киевскому времени. Первая игра в Киеве закончилась нулевой ничьей.

После четырех сыгранных туров Интер занимает второе место в группе D, набрав семь очков. Лидирует Реал, у которого девять очков, а Шахтер идет последним, имея в своем активе лишь один балл. На третьей строчке находится молдавский Шериф — шесть очков.

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Источник: La Gazzetta dello Sport

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