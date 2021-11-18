Гризманну дали дисквалификацию на два матча Лиги чемпионов за фол против Фирмино

Одну игру француз уже пропустил.

Мадридский Атлетико не оставил о себе положительных впечатлений после спаренных дуэлей против английского Ливерпуля в рамках третьего и четвертого туров Лиги чемпионов УЕФА, уступив в обоих встречах (2:3 на выезде и 0:2 дома).

Что еще объединяло этих два поединка в один общий сценарий, так это "обязательные" удаления в составе команды Диего Симеоне.

В игре на Энфилде за грубый фол против Роберто Фирмино был удален лидер атак "матрасников" Антуан Гризманн, после чего был вынужден пропустить ответную игру своей команды перед родной публикой.

Примечательно, что и на Ванда Метрополитано Атлетико был вынужден провести в меньшинстве большую часть поединка, что в последствии напрямую сказывалось на результате выступлений команды. Центральный защитник Фелипе был удален за фол против Садио Мане в домашней для команды Диего Симеоне игре.

И если по бразильцу Дисциплинарный комитет отреагировал практически сразу, отстранив его от еврокубков на две следующие игры, что фактически означает для него досрочное завершение выступлений на групповом этапе Лиги чемпионов, то последние новости в отношении Гризманна нешуточно разозлили представителей Атлетико.

Дело в том, что французу расширили срок дисквалификации еще на один игровой день, в результате чего он не сможет принять участие в ответной домашней игре своей команды против итальянского Милана.

"Матрасники" уже заявили о желании оспорить данное решение, однако есть большие сомнения в том, что УЕФА пойдет на компромисс, и вернет сроки дисквалификации игрока к показателю в один матч.

Отметим, что после своего возвращения в столицу Испании, Гризманн провел уже 15 матчей, в которых отличился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Напомним, что матч Атлетико — Милан состоится 24 ноября, начало в 22:00 по киевскому времени.