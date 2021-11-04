Степаненко: Нам необходимо рисковать, чтобы пробиться в Лигу Европы

Футболист донецкого Шахтера прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги чемпионов.

Опорный полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко дал свой комментарий относительно положения донецкого Шахтера в группе Лиги чемпионов.

Футболист сборной Украины считает, что его команда заслужила набрать очки в минувшей встрече.

"Все старались, хотели сделать максимум и добиться положительного результата, но, к сожалению, не получилось. Мы не можем говорить, что могли или не могли. По качеству игры могли заработать очки. Сколько? Не знаю. К сожалению, мы этого не сделали. Класс соперника, таких футболистов, как Бензема, решил исход матча.

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​Нам нужно выигрывать два матча, чтобы весной быть в еврокубках. Это и хорошо: нужно рисковать, не бояться, играть в атакующий футбол. В принципе, тренерский штаб нас об этом просит, потому психологически будет легче", — приводит слова Степаненко официальный сайт Шахтера.

Ранее сообщалось, что гол Фернандо в ворота Реала стал пятитысячным в истории донецкого клуба.