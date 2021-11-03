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-
23 ноября
22:00
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-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
Мальме
-
Зенит
-
23 ноября
22:00
Бешикташ
-
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-
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Интер
-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
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Гасперини: Поговорил после матча с Роналду, послал его к черту

03 ноября 2021

Гасперини. getty images

Специалист восхитился игрой португальца.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал, о чем говорил с Криштиану Роналду после матча Лиги чемпионов против МЮ (2:2).

"После игры я поговорил с Роналду. Он — невероятный игрок. Я сказал ему: Знаешь, как говорят в Италии? Иди к черту", — сказал Гасперини в интервью Goal.com.

Напомним, Роналду отметился дублем в ворота Аталанты и принес "красным дьяволам" ничью.

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Источник: Goal.com

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