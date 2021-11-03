Гасперини: Поговорил после матча с Роналду, послал его к черту

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал, о чем говорил с Криштиану Роналду после матча Лиги чемпионов против МЮ (2:2).
"После игры я поговорил с Роналду. Он — невероятный игрок. Я сказал ему: Знаешь, как говорят в Италии? Иди к черту", — сказал Гасперини в интервью Goal.com.
Напомним, Роналду отметился дублем в ворота Аталанты и принес "красным дьяволам" ничью.
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