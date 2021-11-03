Низкие позиции Гармаша при конструировании атак — неплохой план, но этого оказалось недостаточно

Football.ua анализирует выступление киевского Динамо против Барселоны.

Киевское Динамо снова проиграло Барселоне 0:1. Но это было совсем другое поражение, нежели то, которое мы увидели в выездном матче в Барселоне. Тогда мы задавались вопросом: "За счет чего Динамо собиралось отбирать очки у Барселоны, если за 90 минут толком не было придумано, как угрожать воротам "сине-гранатовых"? В киевском поединке мы увидели совсем другую картину и увидели идею и моменты Динамо. Если мы посмотрим статистику данного противостояния, то увидим, что xG Динамо и Барселоны в этом матче были на одном уровне.

В чем были кардинальные изменения в сравнении с матчем в Барселоне? В стартовом составе в атаке вышел Денис Гармаш. В первой встрече действовал Владислав Супряга. Мирча Луческу думал, что он сможет использовать скорость Супряги и за счет качеств этого форварда сумеет использовать те огромные свободные зоны, которые находятся за линией обороны Барселоны. Но тогда хозяева активно и большими силами прессинговали Динамо, что не позволяло футболистам киевского клуба выводить мяч во вторую треть поля, чтобы искать возможности для таких передач на Супрягу. Все сбилось к тому, что это были просто банальные выносы в борьбу на Владислава, которую он вчистую проиграл Ленгле.

Появление Дениса Гармаша должно было решить другую задачу – зацепиться за мяч в центре поля. И как не били и не "кусали" Гармаша, то защитники Барселоны, то Серхио Бускетс, Денис с переменным успехом со своей задачей справлялся. За мяч цеплялся и самое главное – находил варианты для вертикальных передач на быстрых фланговых игроков.

Динамо в обороне располагалось в среднем блоке.

Иногда Динамо умело применяло высокий прессинг, который приносил плоды в виде ошибок защитников Барселоны.

Первый тайм был просто невероятным в исполнении Динамо. "Бело-синие" много и остро атаковали и не так много давали сопернику создавать у своих ворот. Во втором тайме картина немного изменилась. Во-первых, начали появляться моменты и у Барсы. Особенно тревожно было после стандартов и длинных фланговых передач. Защитники Динамо частенько теряли своих игроков и начали возникать пожары. В атаке пропала свежесть первого тайма. Атакующие игроки откровенно подустали и не могли уже давать такой же объем работы на тех же скоростях, что и в первом тайме. Вышедшие на замену футболисты игру усилить не сумели, а вот, появившийся во втором тайме, Дембеле добавить скорости своей команде сумел.

Единственный гол в матче пришел с правого фланга Барселоны. Быстрая атака с хорошим плотным прострелом стала неразрешимой задачей для обороны Динамо. Вся линия защиты села на первую линию прострела, где был только один игрок Барсы, а вот на второй линии наши хавбеки вернуться в свои зоны не успели. Ансу Фати нашел возможность для удара и пробил сильно и без шансов для Бущана.

Второй год подряд писать о поражении, за которое не стыдно – это уже перебор. Динамо обязано было брать очки в этом матче и в данной ситуации в такой реализации собственных моментов винить может только себя. Мы же можем констатировать факт, что по содержанию игры с Барселоной прошли по прошлогоднему сценарию. Одна – провал, вторая – "игра, за которую не стыдно". Сейчас же имеем сложную ситуацию в турнирной таблице, где Динамо занимает последнюю строчку и для того, чтобы хоть на что-то претендовать в этой группе обязано будет обыгрывать Бенфику на выезде.

Сергей Горбаченко, Football.ua