Севилья уступила Лиллю на своем поле

"Нервионцы" потерпели домашнее поражение.

Севилья в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов принимала на своем поле Лилль и проиграла.

"Нервионцы" открыли счет усилиями Окампоса, но Дэвид под занавес первого тайма сравнял счет. А в начале второго тайма Иконе принес "догам" победу.

Севилья — Лилль 1:2

Голы: Окампос, 15 — Дэвид, 43, Иконе, 51

Севилья: Буну — Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья — Фернандо, Дилэйни (Ламела, 57), Окампос, Оливер Торрес, Сусо (Жордан, 57) — Рафа Мир (Эн-Несири, 57).

Лилль: Грбич — Челик, Фонте, Тиагу Джало, Рейнилду — Иконе, Андре, Санчеш — Веа, Дэвид, Бамба.

Предупреждения: Дилэйни, Эн-Несири, Окампос, Диего Карлос — Бамба, Иконе, Андре, Шека, Гррбич, Язычи