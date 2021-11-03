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-
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-
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-
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Интер
-
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-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
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Севилья уступила Лиллю на своем поле

03 ноября 2021

Севилья уступила Лиллю на своем поле

"Нервионцы" потерпели домашнее поражение.

Севилья в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов принимала на своем поле Лилль и проиграла.

"Нервионцы" открыли счет усилиями Окампоса, но Дэвид под занавес первого тайма сравнял счет. А в начале второго тайма Иконе принес "догам" победу.

Севилья — Лилль 1:2
Голы: Окампос, 15 — Дэвид, 43, Иконе, 51

Севилья: Буну — Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья — Фернандо, Дилэйни (Ламела, 57), Окампос, Оливер Торрес, Сусо (Жордан, 57) — Рафа Мир (Эн-Несири, 57).

Лилль: Грбич — Челик, Фонте, Тиагу Джало, Рейнилду — Иконе, Андре, Санчеш — Веа, Дэвид, Бамба.

Предупреждения: Дилэйни, Эн-Несири, Окампос, Диего Карлос — Бамба, Иконе, Андре, Шека, Гррбич, Язычи

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