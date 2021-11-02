Вольфсбург не позволил РБ Зальцбург оформить выход в плей-офф

Вольфсбург в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле РБ Зальцбург.
Немецкая команда добилась победы благодаря голам Баку и Нмечи, не позволив сопернику квалифицироваться в плей-офф.
Вольфсбург — РБ Зальцбург 2:1
Голы: Баку, 3, Нмеча, 60 — Вебер, 30
Вольфсбург: Кастельс — Баку, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио (Штеффен, 73) — Гилавоги, Арнольд, Вранкс (Мбабу, 82), Герхардт (Руссийон, 73) — Вегорст (Лукебакио, 63), Нмеча.
РБ Зальцбург: Кен — Кристенсен, Онгене (Соле, 77), Вебер, Ульмер — Зайвальд, Сучич (Адаму, 77), Камара (Кьергор, 89), Ааронсон — Окафор, Адейеми (Шешко, 63).
Предупреждения: Вегхорст, Брукс, Нмеча — Ульмер