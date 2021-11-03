Милан — Порту. Накануне

Милан в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле Порту.
Милан — Порту
Среда, 3 ноября, 22:00. Стадион Джузеппе Меацца, Милан. Главный арбитр встречи — Клеман Тюрпен (Франция).
Милан после поражения Порту в третьем туре группового этапа провел три поединка — во всех трех подопечные Стефано Пьоли добились побед. Сперва "россонери" в результативном матче дожали Болонью, которая играла в меньшинстве, а затем минимально обыграли Торино и одолели Рому. Несмотря на успешные результаты, не покидает ощущение, что Милан переживает спад.
С другой стороны, команда продолжает побеждать, а этим могут похвастаться далеко не все. Стефано Пьоли нашел отличный баланс в команде и ведет борьбу с Наполи за вершину Серии А, а вот в Лиге чемпионов все очень грустно. Если Милан собирается побороться за выход в следующую стадию, то необходимо непременно побеждать, ведь у команды ноль баллов.
Что касается Порту, то у команды четыре балла и по-прежнему хорошие шансы на выход в следующую стадию. После игры с Миланом в Лиге чемпионов "драконы" добыли победы над Тонделой и Боавиштой, однако вылетели из Кубка Португалии от Санта Клары. В первом матче между Порту и Миланом португальцы показали очень хорошую игру и, непременно, приехали за победой.
Из пяти последних матчей между этими командами только в одном было забито более двух голов. Соперники стараются действовать аккуратно, но ожидаем, что в этот раз команды порадуют зрелищным футболом с забитыми голами. Подопечным Стефано Пьоли пора прервать сложившуюся тенденцию - Милан проиграл последние пять матчей Лиги чемпионов.
В контексте Милана в очередной раз нельзя обойтись без кадровой ситуации. Тренерский штаб по-прежнему не может рассчитывать на большую группу важных футболистов - Ребич, Меньян, Бакайоко, Флоренци, Кастильехо. При всем этом, Стефано Пьоли придется провести хоть какую-то ротацию, ведь уже в воскресенье команду ждет матч против Интера.
Ориентировочные составы:
Милан: Тэтэрушану — Калабрия, Томори, Кьяер, Эрнандес — Беннасер, Тонали — Салемакерс, Диас, Леау — Жиру
Порту: Кошта — Корона, Пепе, Маркано, Сануси — Отавио, Груйич, Оливейра, Диас — Тареми, Мартинес
Не сыграют: Ребич, Меньян, Бакайоко, Флоренци, Кастильехо — Венделл
Под вопросом: Урибе
Интересные факты:
Милан проиграл последние 5 матчей Лиги чемпионов.
Милан проиграл с разницей в 1 гол в последних 3 матчах Лиги чемпионов.
прогноз 2:2