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-
23 ноября
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-
Бенфика
-
23 ноября
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
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-
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-
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-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
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-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
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-
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Шериф
-
Реал Мадрид
-
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Милан — Порту. Накануне

03 ноября 2021

Милан - Порту, фото twitter.com/acmilan

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Лиги чемпионов.

Милан в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле Порту.

Милан — Порту
Среда, 3 ноября, 22:00. Стадион Джузеппе Меацца, Милан. Главный арбитр встречи — Клеман Тюрпен (Франция).

Милан после поражения Порту в третьем туре группового этапа провел три поединка — во всех трех подопечные Стефано Пьоли добились побед. Сперва "россонери" в результативном матче дожали Болонью, которая играла в меньшинстве, а затем минимально обыграли Торино и одолели Рому. Несмотря на успешные результаты, не покидает ощущение, что Милан переживает спад.

С другой стороны, команда продолжает побеждать, а этим могут похвастаться далеко не все. Стефано Пьоли нашел отличный баланс в команде и ведет борьбу с Наполи за вершину Серии А, а вот в Лиге чемпионов все очень грустно. Если Милан собирается побороться за выход в следующую стадию, то необходимо непременно побеждать, ведь у команды ноль баллов.

Что касается Порту, то у команды четыре балла и по-прежнему хорошие шансы на выход в следующую стадию. После игры  с Миланом в Лиге чемпионов "драконы" добыли победы над Тонделой и Боавиштой, однако вылетели из Кубка Португалии от Санта Клары. В первом матче между Порту и Миланом португальцы показали очень хорошую игру и, непременно, приехали за победой.

Из пяти последних матчей между этими командами только в одном было забито более двух голов. Соперники стараются действовать аккуратно, но ожидаем, что в этот раз команды порадуют зрелищным футболом с забитыми голами. Подопечным Стефано Пьоли пора прервать сложившуюся тенденцию - Милан проиграл последние пять матчей Лиги чемпионов.

В контексте Милана в очередной раз нельзя обойтись без кадровой ситуации. Тренерский штаб по-прежнему не может рассчитывать на большую группу важных футболистов - Ребич, Меньян, Бакайоко, Флоренци, Кастильехо. При всем этом, Стефано Пьоли придется провести хоть какую-то ротацию, ведь уже в воскресенье команду ждет матч против Интера.

Ориентировочные составы:

Милан: Тэтэрушану — Калабрия, Томори, Кьяер, Эрнандес — Беннасер, Тонали — Салемакерс, Диас, Леау — Жиру

Порту: Кошта — Корона, Пепе, Маркано, Сануси — Отавио, Груйич, Оливейра, Диас — Тареми, Мартинес

Не сыграют: Ребич, Меньян, Бакайоко, Флоренци, Кастильехо — Венделл

Под вопросом: Урибе

Интересные факты:

Милан проиграл последние 5 матчей Лиги чемпионов.

Милан проиграл с разницей в 1 гол в последних 3 матчах Лиги чемпионов.

footballпрогноз 2:2

 

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