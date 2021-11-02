Месси не попал в заявку на матч с Лейпцигом

Аргентинец продолжает восстанавливаться после повреждения.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси пропустит матч против Лейпцига из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба французского клуба.

Форвард получил повреждение во встрече с Лилем (2:1) в минувшую пятницу, покинув поле после первого тайма. Аргентинец продолжает восстанавливаться и не попал в заявку парижан на выездную игру.

В текущем сезоне Месси провел 8 поединков в футболке "сине-красных", отличившись тремя голами.

Матч Лейпциг – ПСЖ в 4-м туре Лиги чемпионов состоится на стадионе Ред Булл Арена в среду, 3 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.