Тухель: Мне нравится, что мы подходим к пятому матчу в качестве фаворита

Наставник лондонского Челси прокомментировал будущую игру своей команды в матче Лиги чемпионов.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель прокомментировал предстоящую встречу своей команды с Мальме в Лиге чемпионов.

Специалист заявил, что тот факт, что команду считают фаворитом во многих матчах — результат тяжелого труда футболистов.

"Это уже пятая или шестая игра, где нас считают фаворитами. Конечно, мне это нравится. Футболисты много трудились, чтобы заработать такой авторитет для команды.

Мы должны быть предельно скромными и сконцентрированными по отношению к сопернику — на поле может произойти все. Я считаю, что Мальме может выдать экстраординарное выступление. Парни должны быть готовы к подобному развитию событий", — заявил немецкий специалист.

Также Тухель поделился кадровыми новостями команды накануне встречи с действующим чемпионом Швеции.

"Маунт не очень хорошо себя чувствует и не сыграет в матче. Опережая домыслы скажу, что это не COVID-19, мы получили отрицательный тест Мейсона. Что касается Пулишича, то он полностью восстановился после травмы лодыжки и сможет принять участие в матче", — цитирует наставника Челси BBC.

Напомним, участия в матче по причине травмы не смогут принять Лукаку, Вернер и Ковачич.

Матч Мальме — Челси состоится во вторник, 2 ноября.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.