Лопетеги: Мы рассматриваем каждый матч как финал

Главный тренер Севильи поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против Лилля.

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов Севилья примет на своем поле французский Лилль.

Своими ожиданиями от поединка поделился главный тренер "нервионцев" Хулен Лопетеги.

"Мы каждый матч рассматриваем как финал — это будет таким же. Команда осознает качество соперника и требования турнира — мы говорим о Лиге чемпионов. Не забывайте, к нам приедет чемпион Франции.

Эн-Несири постепенно набирает форму, он был недоступен в течении пяти недель. Парню нужно время, чтобы полностью восстановиться. Что касается Дилейни и Монтиэля, то они буду готовы к матчу с Лиллем", — приводит слова испанского специалиста Marca.

Матч Севилья — Лилль состоится во вторник, 2 ноября в 22:00 по киевскому времени.