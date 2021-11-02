Бавария — Бенфика. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Лиги чемпионов.

Бавария в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле Бенфику.

Бавария — Бенфика

Вторник, 2 ноября, 22:00. Стадион Альянц Арена, Мюнхен. Главный арбитр встречи — Шимон Марчиняк (Польша)

Бавария подходит к данному матчу абсолютным лидером квартета с девятью набранными баллами после трех игр. После первого поединка против Бенфики, который завершился разгромной победой мюнхенцев со счетом 4:0, подопечные Юлиана Нагельсманна получили холодный душ в Кубке Германии от Боруссии М, уступив со счетом 0:5.

Тем не менее, Бавария после этого вновь победила — Унион со счетом 5:2, показав, что то была случайность.

Бенфика, в свою очередь, провела три игры после матча против Баварии — минимально обыграла Визелу, сыграла вничью со счетом 3:3 против Витории Гимараеш и поделила очки с Эшторилом. Судя по результатам, у "орлов" присутствует спад, который случился очень невовремя. С другой стороны, Лига чемпионов — другой турнир, а потому настроиться на отдельно взятый матч вполне возможно.

Также не стоит забывать, что в атаке Бенфики играет украинский нападающий Роман Яремчук. Ждем от форварда, что он сможет показать свои лучшие качества.

Статистика личных встреч говорит вовсе не в пользу Бенфики — из пяти последних игр четыре остались за мюнхенцами, а в еще одной была зафиксирована ничья. Два последних матча "орлы" проиграли с отрывом в четыре мяча — пора исправлять сложившуюся тенденцию.

Ориентировочные составы:

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Упамекано, Дэвис — Киммих, Забитцер — Коман, Мюллер, Сане — Левандовски

Бенфика: Влаходимос — Вериссимо, Отаменди, Вертонген — Гонсалвеш, Вайгль, Мариу, Гримальдо — Рафа, Яремчук, Нуньес

Не сыграют: Лазаро, Пиньо, Жиль, Алмейда, Сеферович

Под вопросом: Эрнандес, Горецка

Интересные факты:

Бавария выиграла 22 из последних 24 матчей в Лиге чемпионов.

В последних 4 матчах Лиги чемпионов Бавария не пропустила.

Было забито более 2,5 голов в 6 из последних 7 матчей Баварии в Лиге чемпионов.

Бавария выиграла последние 3 матча против Бенфики во всех соревнованиях.

Бавария забила не менее 2 голов в последних 4 матчах против Бенфики во всех турнирах.