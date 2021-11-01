Месси может пропустить игру против Лейпцига

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против немецкого Лейпцига.
Участие главной звезды парижан Лионеля Месси в данном противостоянии под вопросом.
Дело в том, что аргентинец пропустил тренировку в общей группе, вместо этого тренируясь по индивидуальной программе.
Отметим, что в матче чемпионата Франции против Лилля Месси был заменен после первого тайма из-за мышечного повреждения.
Матч Лейпциг — ПСЖ состоится в среду, третьего ноября. Начнется поединок в 22:00 по киевскому времени.
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