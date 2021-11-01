Месси может пропустить игру против Лейпцига

Аргентинец получил травму в матче чемпионата.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против немецкого Лейпцига.

Участие главной звезды парижан Лионеля Месси в данном противостоянии под вопросом.

Дело в том, что аргентинец пропустил тренировку в общей группе, вместо этого тренируясь по индивидуальной программе.

Отметим, что в матче чемпионата Франции против Лилля Месси был заменен после первого тайма из-за мышечного повреждения.

Матч Лейпциг — ПСЖ состоится в среду, третьего ноября. Начнется поединок в 22:00 по киевскому времени.

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