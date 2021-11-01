Аллегри: В матче с Зенитом все зависит только от Ювентуса

Главный тренер туринцев дал комментарий перед встречей.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри дал комментарий перед поединком группового этапа Лиги чемпионов против Зенита.

"Зенит" — команда с техничными игроками, которые умеют забивать. Хотя завтра все зависит только от нас. У меня умная команда, которая понимает мои требования. Мне не нужно повышать голос в трудные моменты.

Завтра мы можем достигнуть нашей главной цели — обеспечить место в плей-офф за два тура до конца. Это позволит нам сконцентрироваться на чемпионате.

Не сыграют Мойзе Кин, де Шильо и Рэмси. Другие, в том числе Кьеза и де Лигт, в норме", — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Ювентус — Зенит начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями матча можно на Football.ua.