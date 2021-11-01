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-
02 ноября
22:00
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-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
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-
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-
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-
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-
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-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
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-
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-
03 ноября
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Аллегри: В матче с Зенитом все зависит только от Ювентуса

01 ноября 2021

Массимилиано Аллегри, getty images

Главный тренер туринцев дал комментарий перед встречей.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри дал комментарий перед поединком группового этапа Лиги чемпионов против Зенита.

"Зенит" — команда с техничными игроками, которые умеют забивать. Хотя завтра все зависит только от нас. У меня умная команда, которая понимает мои требования. Мне не нужно повышать голос в трудные моменты.

Завтра мы можем достигнуть нашей главной цели — обеспечить место в плей-офф за два тура до конца. Это позволит нам сконцентрироваться на чемпионате.

Не сыграют Мойзе Кин, де Шильо и Рэмси. Другие, в том числе Кьеза и де Лигт, в норме", — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Ювентус — Зенит начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями матча можно на Football.ua.

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