Лига чемпионов. Группа С. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете C.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С пройдут два поединка. Дортмундская Боруссия дома примет Аякс, а Бешикташ будет гостить у Спортинга.

Боруссия Д — Аякс

Среда, 3 ноября, 22:00. Сигнал Идуна Парк, Дортмунд. Главный арбитр матча — Майкл Оливер (Англия). Трансляция на Megogo.

Предыдущая игра между коллективами довольно много дала понять. Определился явный фаворит в группе С. Им, довольно неожиданно, стал амстердамский Аякс. С самого начала пути команда Эрика тен Хага принялась уничтожать соперников одного за другим. И победа дома над дортмундской Боруссией не стала большим сюрпризом. Скорее, неожиданным оказался счет 4:0. Алле и компания уверенно проходят стадию плей-офф.

У Боруссии также не все так плохо. Они занимают второе место в группе С и их вряд ли от туда кто-нибудь сдвинет. Крупное поражение в матче против Аякса сильно ударило по их самолюбию. После него в чемпионате команда Розе разобралась со всеми своими соперниками и дома обещает жаркую встречу амстердамцам. Тем более, что фанаты на Сигнал Идуна Парк умеют устраивать яркий прием своим визави. Только вот без своего лидера Эрлинга Холанда будет очень сложно.

Ориентировочные составы:

Боруссия Д: Кобель — Аканджи, Хуммельс, Понграчич, Вольф, Менье — Витсель, Беллингем, Брандт — Азар, Ройс

Аякс: Пасвер — Мазрауи, Тимбер, Мартинес, Блинд — Альварес, Бергхюйс, Гравенберх — Энтони, Тадич — Алле.

Не сыграют: Геррейро, Холанд, Дауд, Джан, Морей, Рейна, Шмельцер, Шульц — Онана, Стекеленбург.

Интересный факт:

- Между собой команды встречались пять раз (2 победы у Боруссии, 3 победы у Аякса).

прогноз 2:2

Спортинг — Бешикташ

Среда, 3 ноября, 22:00. Стадион Спортинг (Лиссабон). Главный арбитр матча — Сергей Карасев. Трансляция на Megogo.

До начала групповой стадии Лиги чемпионов было понятно, что Спортинг и Бешикташ будут бороться за третье место и попадание в групповой этапа Лиги Европы.

Спортинг до первой встречи с Бешикташем уступил Аяксу и дортмундской Боруссии. Терять было нечего и футболисты португальского клуба разнесли "орлов" из Турции со счетом 1:4 в Стамбуле, где всем соперниками играть не просто из-за давления с трибун. На данный момент команда молодого и амбициозного наставника Рубена Аморима занимает третье место и выше вряд ли сумет прыгнуть. Победа над Бешикташем закрепит их шансы на евровесну.

У Бешикташа довольно плачевная ситуация. Все три матча коллектив Сергена Ялчина проиграл и лишь чудо подарит им путевку в Лигу Европы. Однако это чудо может произойти уже в игре со Спортингом. На бумаге они — аутсайдеры, но до матча никто не сможет сбросить их со счетов. Если же Бешикташ проиграет, то переключится на внутренний чемпионат, где они идут лишь на четвертом месте.

Ориентировочные составы:

Спортинг: Адан — Феддаль, Коутс, Инасиу, Рейс, Порро — Палинья, Матеус — Гонсалвеш, Санабрия — Паулиньо.

Бешикташ: Дестаноглу — Ройсер, Соуза, Вида, Нсакала — Озяйкуп, Геззаль, Тейшейра, Торе, Ларин — Батшуайи.

Не сыграют: Томас — Жозеф, Нкуду, Пьянич.

Под вопросом: Хасич

Интересный факт:

- Команды между собой встречались три раза (2 победы у Спортинга и одна ничья).