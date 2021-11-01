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Мальме
-
Челси
-
02 ноября
19:45
Динамо Киев
-
Барселона
-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
Ювентус
-
Зенит
-
02 ноября
22:00
Милан
-
Порту
-
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Шериф
-
Интер
-
03 ноября
22:00

Солскьяер: Мне всегда нравилась критика, продолжайте

01 ноября 2021

Оле-Гуннар Солскьяер, getty images

Главный тренер "красных дьяволов" — о грядущем матче против Аталанты.

Оле-Гуннар Солськяер дал комментарий перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты.

"Критика может заставить вас сомневаться в себе или вы можете постоять за себя. Мне всегда нравилась критика, продолжайте.

Отношение игроков в матче против Тоттенхэма было правильным. Следующая встреча важна. Мы знаем, что когда мы добьемся стабильности, мы получим результаты, одна ласточка не делает лета.

У Аталанты особый стиль, атакующий, агрессивный. За ними интересно наблюдать. То, что они сделали за последние пять лет, было замечательно. Аталанта — команда с уникальным стилем игры, которая по-прежнему верит в себя", — приводит слова норвежца Sky Sports.

Матч Аталанта — Манчестер Юнайтед состоится во вторник, 2 октября, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

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