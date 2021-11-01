Солскьяер: Мне всегда нравилась критика, продолжайте

Главный тренер "красных дьяволов" — о грядущем матче против Аталанты.

Оле-Гуннар Солськяер дал комментарий перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты.

"Критика может заставить вас сомневаться в себе или вы можете постоять за себя. Мне всегда нравилась критика, продолжайте.

Отношение игроков в матче против Тоттенхэма было правильным. Следующая встреча важна. Мы знаем, что когда мы добьемся стабильности, мы получим результаты, одна ласточка не делает лета.

У Аталанты особый стиль, атакующий, агрессивный. За ними интересно наблюдать. То, что они сделали за последние пять лет, было замечательно. Аталанта — команда с уникальным стилем игры, которая по-прежнему верит в себя", — приводит слова норвежца Sky Sports.

Матч Аталанта — Манчестер Юнайтед состоится во вторник, 2 октября, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.