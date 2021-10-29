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-
Барселона
-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
Ювентус
-
Зенит
-
02 ноября
22:00
Милан
-
Порту
-
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Шериф
-
Интер
-
03 ноября
22:00

Динамо — Барселона: информация для болельщиков, которые намерены посетить матч Лиги чемпионов

29 октября 2021

фото: динамо киев

Власти Киева ввели жесткие ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией в городе.

В связи с "красным" уровнем эпидемиологической ситуации в Киеве, власти города ввели дополнительные ограничения на посещение массовых мероприятий, в том числе футбольных матчей.

Так, на трибуны НСК Олимпийский на матч между Динамо и Барселоной попадут следующие категории болельщиков:

- те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не менее чем за 72 часа до матча;

- те, кто имеет негативный тест на антитела COVID-19, сделанный не менее чем за 72 часа до матча;

- те, кто имеет справку о прохождении полного курса вакцинации (одноразовые или двухэтапные вакцины);

- те, кто имеет справку о полном выздоровлении от COVID-19.

Данные требования не распространяются на лиц, не достигших 18-летнего возраста. 

Отмечаем, что на стадионе действует масочный режим и зрители, которые будут без маски или респиратора, который полностью покрывает нос и рот, допущены к просмотру матча не будут.

Матч группового этапа Лиги чемпионов между Динамо и Барселоной состоится во вторник, 2 ноября.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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