Динамо — Барселона: информация для болельщиков, которые намерены посетить матч Лиги чемпионов

Власти Киева ввели жесткие ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией в городе.

В связи с "красным" уровнем эпидемиологической ситуации в Киеве, власти города ввели дополнительные ограничения на посещение массовых мероприятий, в том числе футбольных матчей.

Так, на трибуны НСК Олимпийский на матч между Динамо и Барселоной попадут следующие категории болельщиков:

- те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не менее чем за 72 часа до матча;

- те, кто имеет негативный тест на антитела COVID-19, сделанный не менее чем за 72 часа до матча;

- те, кто имеет справку о прохождении полного курса вакцинации (одноразовые или двухэтапные вакцины);

- те, кто имеет справку о полном выздоровлении от COVID-19.

Данные требования не распространяются на лиц, не достигших 18-летнего возраста.

Отмечаем, что на стадионе действует масочный режим и зрители, которые будут без маски или респиратора, который полностью покрывает нос и рот, допущены к просмотру матча не будут.

Матч группового этапа Лиги чемпионов между Динамо и Барселоной состоится во вторник, 2 ноября.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.