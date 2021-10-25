Педри не сыграет во втором матче против Динамо

Испанский полузащитник пропустит еще минимум три недели.

Полузащитник Барселоны Педри продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил в матче против Баварии.

Как сообщает издание As, испанскому футболисту потребуется еще минимум три недели, чтобы вернуться в игру.

Во время утренней тренировки в воскресенье Педри почувствовал боль и завершил занятие досрочно.

Ожидается, то игрок вернется после паузы на игры сборных и, таким образом, пропустит поединок Лиги чемпионов против Динамо.

Напомним, что ранее "сине-гранатовые" продлили контракт с Педри, а клаусула составила миллиард евро.