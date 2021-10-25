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РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
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-
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Педри не сыграет во втором матче против Динамо

25 октября 2021

Педри, getty images

Испанский полузащитник пропустит еще минимум три недели.

Полузащитник Барселоны Педри продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил в матче против Баварии.

Как сообщает издание As, испанскому футболисту потребуется еще минимум три недели, чтобы вернуться в игру.

Во время утренней тренировки в воскресенье Педри почувствовал боль и завершил занятие досрочно.

Ожидается, то игрок вернется после паузы на игры сборных и, таким образом, пропустит поединок Лиги чемпионов против Динамо.

Напомним, что ранее "сине-гранатовые" продлили контракт с Педри, а клаусула составила миллиард евро.

Источник: AS

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