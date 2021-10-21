Сидорчук: В атаке нам чего-то не хватает, возможно Беседина

Капитан Динамо рассказал о прошедшем матче против Барселоны.

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук поделился эмоциями после поражения в Лиге чемпионов от каталонской Барселоны со счетом 1:0.

"Мы знали, что Барселона начнет игру хорошо. У нас была задача не пропустить быстрый гол. Так как они играли дома и имели ноль очков после двух туров, было понятно, что они очень серьезно настраивались на две игры с нами. Было также понятно, что они должны начать очень мощно. Мы хотели немного сбить темп, чуть дольше обычного вводили мяч, но в первом тайме не все получилось.

Мы всегда пытаемся разыгрывать через голкипера, все зависит еще от того, как играет команда, от ее уровня. Когда Барселона перестроилась во втором тайме, нам стало немного легче держать мяч. В принципе, второй тайм был получше".

"В атаке нам, действительно, чего-то не хватает. Возможно, сказывается отсутствие Артема Беседина, который был у нас как маячок впереди. Есть много нюансов. Плюс уровень соперников в этих матчах высокий, тяжело доходить до ворот.

В принципе, с Барселоной можно играть, но тоже тяжело. Думаю, в домашней игре нам будет легче, там все-таки и стены будут помогать. Надеемся на домашний матч", — сказал Сидорчук.

Видео гола и обзор матча Барселона — Динамо можно смотреть на Football.ua.

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