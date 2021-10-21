Брюгге
1
Манчестер Сити
5
19 октября
19:45
Бешикташ
1
Спортинг Лиссабон
4
19 октября
19:45
ПСЖ
3
РБ Лейпциг
2
19 октября
22:00
Порту
1
Милан
0
19 октября
22:00
Атлетико
2
Ливерпуль
3
19 октября
22:00
Аякс
4
Боруссия Дортмунд
0
19 октября
22:00
Шахтер
0
Реал Мадрид
5
19 октября
22:00
Интер
3
Шериф
1
19 октября
22:00
Барселона
1
Динамо Киев
0
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
3
Вольфсбург
1
20 октября
19:45
Бенфика
0
Бавария
4
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
3
Аталанта
2
20 октября
22:00
Янг Бойз
1
Вильярреал
4
20 октября
22:00
Лилль
0
Севилья
0
20 октября
22:00
Зенит
0
Ювентус
1
20 октября
22:00
Челси
4
Мальме
0
20 октября
22:00
Вольфсбург
-
РБ Зальцбург
-
02 ноября
19:45
Мальме
-
Челси
-
02 ноября
19:45
Динамо Киев
-
Барселона
-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
Ювентус
-
Зенит
-
02 ноября
22:00
Милан
-
Порту
-
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Шериф
-
Интер
-
03 ноября
22:00

Севилья не сумела дожать Лилль

21 октября 2021

Севилья не сумела дожать Лилль, Getty images

Завершился матч Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Лилль в домашнем матче сумел выстоять против Севильи (0:0).

Несмотря на то, что испанский клуб был намного активнее соперника, они так и не реализовали свои моменты у ворот Грбича.

К слову, именно благодаря стражу ворот Лилль сумел отобрать очки у соперника, ведь работы у него было много, да и сэйвы он делал шедевральные.

Севилья так и осталась на второй строчке в группе G с 3 очками. Лилль поднялся на третье место — 2 очка в активе.

Лилль — Севилья 0:0

Лилль: Грбич, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Рейнилду, Саншеш (Иконе, 71), Андре, Онана (Шека, 71), Йылмаз, Дэвид (Веа, 82), Бамба.
Севилья: Буну, Навас, Рекик (Жордан, 57), Диего Карлос, Акунья (Аугустинссон, 65), Фернандо, Дилэйни, Окампос (Ламела, 74), Оливер Торрес (Гомес, 64), Сусо (Ракитич, 74), Рафа Мир.
Предупреждения: Челик, Иконе, Ламела, Андре, Йылмаз.
Команды
 
 Rambler's Top100