Севилья не сумела дожать Лилль

Завершился матч Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Лилль в домашнем матче сумел выстоять против Севильи (0:0).

Несмотря на то, что испанский клуб был намного активнее соперника, они так и не реализовали свои моменты у ворот Грбича.

К слову, именно благодаря стражу ворот Лилль сумел отобрать очки у соперника, ведь работы у него было много, да и сэйвы он делал шедевральные.

Севилья так и осталась на второй строчке в группе G с 3 очками. Лилль поднялся на третье место — 2 очка в активе.

Лилль — Севилья 0:0

Лилль: Грбич, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Рейнилду, Саншеш (Иконе, 71), Андре, Онана (Шека, 71), Йылмаз, Дэвид (Веа, 82), Бамба.

Севилья: Буну, Навас, Рекик (Жордан, 57), Диего Карлос, Акунья (Аугустинссон, 65), Фернандо, Дилэйни, Окампос (Ламела, 74), Оливер Торрес (Гомес, 64), Сусо (Ракитич, 74), Рафа Мир.

Предупреждения: Челик, Иконе, Ламела, Андре, Йылмаз.