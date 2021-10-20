лента новостей

21:09

Малиновский остался в запасе в матче против Манчестер Юнайтед

20:50

Барселона — Динамо: видео и обзор матча

20:45

Пике забил третий гол в ворота Динамо Киев за карьеру

19:46

Барселона — Динамо Киев: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

18:50

Барселона U-19 — Динамо U-19 0:0 Обзор матча

18:48

Супряга сыграет с первых минут против Барселоны, Фати — на скамейке запасных

18:28

Патрик — об игре против Реала: Это поражение очень сложно далось, но еще три матча

18:14

Жена Малиновского: Адская ночь в Манчестере! Тоже самое может случиться и в Бергамо

16:01

Марлон: Де Дзерби не должен менять свой стиль

15:15

Магия Бензема, нокаутирующий Винисиус и вялый в атаке Шахтер: анализ матча против Реал