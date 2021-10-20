Малиновский остался в запасе в матче против Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле Аталанту.
Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини решил оставить Руслана Малиновского на скамье запасных.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред, Бруну Фернандеш — Гринвуд, Роналду, Рашфорд
Запасные: Байи, Ван де Бек, Далот, Кавани, Лингард, Мата, Матич, Погба, Санчо, Теллес, Хендерсон, Эланга
Аталанта: Муссо — Де Рон, Паломино, Демирал — Дзаппакоста, Фройлер, Компейнерс, Меле — Пашалич — Муриэль, Иличич
Запасные: Ловато, Малиновский, Миранчук, Песселья, Пикколи, Росси, Сапата, Скалвини, Спортьелло
Матч Манчестер Юнайтед — Аталанта состоится в среду, 20 октября в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.