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-
Челси
-
02 ноября
19:45
Динамо Киев
-
Барселона
-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
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-
Лилль
-
02 ноября
22:00
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-
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-
02 ноября
22:00
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-
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-
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Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
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Малиновский остался в запасе в матче против Манчестер Юнайтед

20 октября 2021

Руслан Малиновский, getty images

Стали известны составы команд на матч Лиги чемпионов.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле Аталанту.

Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини решил оставить Руслана Малиновского на скамье запасных.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред, Бруну Фернандеш — Гринвуд, Роналду, Рашфорд

Запасные: Байи, Ван де Бек, Далот, Кавани, Лингард, Мата, Матич, Погба, Санчо, Теллес, Хендерсон, Эланга

Аталанта: Муссо — Де Рон, Паломино, Демирал — Дзаппакоста, Фройлер, Компейнерс, Меле — Пашалич — Муриэль, Иличич

Запасные: Ловато, Малиновский, Миранчук, Песселья, Пикколи, Росси, Сапата, Скалвини, Спортьелло

Матч Манчестер Юнайтед — Аталанта состоится в среду, 20 октября в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.

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