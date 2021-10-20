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-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
Ювентус
-
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-
02 ноября
22:00
Милан
-
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-
03 ноября
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Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
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-
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Супряга сыграет с первых минут против Барселоны, Фати — на скамейке запасных

20 октября 2021

Владислав Супряга, фото ФК Динамо Киев

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы E, в котором сыграют каталонская Барселона и Динамо Киев.

Киевское Динамо в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА будет проводить матч на легендарном стадионе Камп Ноу против каталонской Барселоны.

Рональд Куман, после фиаско в игре лиссабонской Бенфики (0:3), решил использовать в стартовом составе Люка де Йонга на острие атаки, а также сразу три центральных защитника.

Мирча Луческу, на фоне разгрома от мюнхенской Баварии (0:5), неожиданно предпочел увидеть с первых минут Владислава Супрягу, которого сменил по ходу первого тайма провальной для форварда игры против ПФК Львов (4:1).

Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Пике, Ленгле — Дест,  Ф. Де Йонг, Бускетс, Гави, Альба — Люк Де Йонг, Депай.

Запасные: Нето, Пенья, Пуч, Фати, Демир, Коутиньо, Агуэро, Роберто, Умтити, Гонсалес, Бальде.

Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Супряга.

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Рамирес, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик, Шкурин.

Матч Барселона — Динамо Киев начнется в 19:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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