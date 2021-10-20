Супряга сыграет с первых минут против Барселоны, Фати — на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы E, в котором сыграют каталонская Барселона и Динамо Киев.

Киевское Динамо в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА будет проводить матч на легендарном стадионе Камп Ноу против каталонской Барселоны.

Рональд Куман, после фиаско в игре лиссабонской Бенфики (0:3), решил использовать в стартовом составе Люка де Йонга на острие атаки, а также сразу три центральных защитника.

Мирча Луческу, на фоне разгрома от мюнхенской Баварии (0:5), неожиданно предпочел увидеть с первых минут Владислава Супрягу, которого сменил по ходу первого тайма провальной для форварда игры против ПФК Львов (4:1).

Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Пике, Ленгле — Дест, Ф. Де Йонг, Бускетс, Гави, Альба — Люк Де Йонг, Депай.

Запасные: Нето, Пенья, Пуч, Фати, Демир, Коутиньо, Агуэро, Роберто, Умтити, Гонсалес, Бальде.



Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Супряга.

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Рамирес, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик, Шкурин.



Матч Барселона — Динамо Киев начнется в 19:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.