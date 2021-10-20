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-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
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-
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-
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-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
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-
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Патрик — об игре против Реала: Это поражение очень сложно далось, но еще три матча

20 октября 2021

Алан Патрик, ФК Шахтер

Футболист высказался о поражении в Киеве.

Полузащитник донецкого Шахтера Алан Патрик прокомментировал поражение от Реала в Лиге чемпионов (0:5).

"Прежде всего нужно сказать о качестве. Это все-таки Реал, очень сильная команда. В первом тайме нам просто не повезло с пропущенным голом. Возможно, если бы было 0:0, то второй тайм сложился немного иначе.

После перерыва мы быстро пропустили второй и третий гол, и, думаю, это сказалось на команде, нам не удалось быть чуть более интенсивными в нашей игре. Реал за счет своих сильных качеств создал огромное количество моментов. Было очень тяжело как-то отреагировать. Можем только поздравить их с победой".

"Мы поддавались очень тщательному прессингу соперника, он не пропускал нас к своим воротам. Этот матч послужит нам уроком, даст понять, в чем мы должны прибавить. Сейчас нужно обдумать весь матч, чтобы стать сильнее.

Когда счет был 2:0, мы думали, что, возможно, один гол вернет нас в борьбу, а после третьего пропущенного противник взял игру под контроль, у нас же не получалось проходить к воротам.

Это поражение очень сложно далось, но еще три матча. Мы должны думать обо всем последовательно. Верным решением будет окунуться с головой в чемпионат, ведь у нас есть цель. Потом уже к ответному матчу и последующим поединкам нужно хорошо подготовиться, чтобы достичь положительных результатов", — сказал Патрик.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Шахтер — Реал.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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