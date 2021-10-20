Жена Малиновского: Адская ночь в Манчестере! Тоже самое может случиться и в Бергамо

Роксана Малиновская пожаловалась на условия проживания Аталанты накануне игры с Манчестер Юнайтед.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта в гостях сыграет с Манчестер Юнайтед.

Тем не менее, проблемы гостей из Бергамо начались задолго до матча.

Дело в том, что в отеле, где остановилась команда Гасперини всю ночь звучали пожарные сирены, что мешало спать всей команде. Данный инцидент жена Руслана Малиновского Роксана посчитала отнюдь не совпадением, а спланированным происшествием, чтобы команда была не готова к игре из-за усталости.

"Адская ночь в Манчестере! Всю ночь в отеле включалась сирена на полную мощность. Пять раз за ночь, не меньше. Это случилось ровно тогда, когда команда заехала в отель! Несчастный случай? Нет, я так не думаю. После такого "теплого" приема становится очень гадко на душе. Надеюсь, наши болельщики поддержат команду, а ведь такое может случиться и в итальянском отеле", — написала Роксана Малиновская в своем Instagram.

Напомним, стартовый свисток на матч Манчестер Юнайтед — Аталанта прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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