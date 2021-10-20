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-
02 ноября
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Динамо Киев
-
Барселона
-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
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-
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-
02 ноября
22:00
Милан
-
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-
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
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Жена Малиновского: Адская ночь в Манчестере! Тоже самое может случиться и в Бергамо

20 октября 2021

руслан малиновский, getty images

Роксана Малиновская пожаловалась на условия проживания Аталанты накануне игры с Манчестер Юнайтед.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта в гостях сыграет с Манчестер Юнайтед.

Тем не менее, проблемы гостей из Бергамо начались задолго до матча. 

Дело в том, что в отеле, где остановилась команда Гасперини всю ночь звучали пожарные сирены, что мешало спать всей команде. Данный инцидент жена Руслана Малиновского Роксана посчитала отнюдь не совпадением, а спланированным происшествием, чтобы команда была не готова к игре из-за усталости.

"Адская ночь в Манчестере! Всю ночь в отеле включалась сирена на полную мощность. Пять раз за ночь, не меньше. Это случилось ровно тогда, когда команда заехала в отель! Несчастный случай? Нет, я так не думаю. После такого "теплого" приема становится очень гадко на душе. Надеюсь, наши болельщики поддержат команду, а ведь такое может случиться и в итальянском отеле", — написала Роксана Малиновская в своем Instagram.

Напомним, стартовый свисток на матч Манчестер Юнайтед — Аталанта прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Следите за ходом событий в матче с помощью текстовой онлайн-трансляции на нашем сайте.

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